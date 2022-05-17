ALTIN FİYATLARI 17 Mayıs Salı gününe dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareketle başladı. Yaşanan değer artışı birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 17 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları...

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