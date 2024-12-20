Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altında düşüş sürüyor. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 2 bin 938 lira, çeyrek altın 4 bin 805 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 20 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...