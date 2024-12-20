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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 20 ARALIK 2024: Düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle karışık bir seyir izleniyor. Fed sonrası sert düşen gram altın 2.937 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 20.12.2024 - 07:26
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        1

        Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altında düşüş sürüyor. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 2 bin 938 lira, çeyrek altın 4 bin 805 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 20 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        20 Aralık Cuma günü gram altın, 2 bin 938 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.806,7600

        Satış: 19.162,4100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.215,00

        Satış: 19.586,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.689,46

        Satış: 20.184,45

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.598,7200

        Satış: 2.599,1900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.370,36

        Satış: 9.606,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.701,6000

        Satış: 4.805,0800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.938,1950

        Satış: 2.938,5900

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.799,48

        Satış: 19.153,66

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.717,41

        Satış: 2.868,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.613,48

        Satış: 2.452,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 47.963,00

        Satış: 48.733,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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