Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle karışık bir seyir izleniyor. Fed sonrası sert düşen gram altın 2.937 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...
Altın fiyatları 20 Aralık Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altında düşüş sürüyor. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Saat 07.30 itibarıyla gram altın 2 bin 938 lira, çeyrek altın 4 bin 805 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 20 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
20 Aralık Cuma günü gram altın, 2 bin 938 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan alıcı buluyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.806,7600
Satış: 19.162,4100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.215,00
Satış: 19.586,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.689,46
Satış: 20.184,45
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.598,7200
Satış: 2.599,1900
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.370,36
Satış: 9.606,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.701,6000
Satış: 4.805,0800
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.938,1950
Satış: 2.938,5900
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.799,48
Satış: 19.153,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.717,41
Satış: 2.868,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.613,48
Satış: 2.452,12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 47.963,00
Satış: 48.733,00