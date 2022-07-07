Altın fiyatları, küresel piyasalardaki resesyon (durgunluk) endişleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz günlerde 16 lira seviyesine kadar gerileyen dolar piyasalarındaki artış, altın fiyatlarının yükselişe geçmesine neden oldu. Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirilmesinin güvenli liman olarak görülen dolara yönelimi artırdığını belirterek, bu durumun emtia fiyatlarında satış baskılarının sürmesine neden olduğunu söyledi. İşte, 7 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...