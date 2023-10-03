ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Bugün çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 3 Ekim 2023 Salı altın satış fiyatı - Altın Haberleri

ALTIN FİYATLARI SON DURUM | Bugün çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 3 Ekim 2023 Salı altın satış fiyatı - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında hareketli anlar söz konusu. Haftanın ikinci yeni günü ile birlikte vatandaşlar, altında güncel alış satış fiyatlarının ne kadar olduğu ile ilgili aramalarını iyice artmış durumda. İşte, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası 3 Ekim Salı altın fiyatlarında son detaylar...

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