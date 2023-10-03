Altında beklenmedil hareketlilik! 3 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri devam ediyor. Bir süredir yatay bir seyirde olan altın fiyatlarına ilişkin yatırım ve birikim yapan vatandaşlar; güncel altın fiyatları ne kadar oldu aramaları yapıyor. İşte, gram, çeyrek ve yarım olmak üzere tüm altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarında hareketli anlar söz konusu. Haftanın ikinci yeni günü ile birlikte vatandaşlar, altında güncel alış satış fiyatlarının ne kadar olduğu ile ilgili aramalarını iyice artmış durumda. İşte, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası 3 Ekim Salı altın fiyatlarında son detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI
1.609,75
1.610,03
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.824,20
1.824,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.575,60
2.632,39
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.302,41
10.497,36
YARIM ALTIN FİYATI
5.135,11
5.264,78
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.302,41
10.497,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.501,00
1.604,18