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        Haberler Bilgi Gündem ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI: 5 Haziran 2026 Cuma bugün 14-22 ayar bilezik, tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika canlı takip: 5 Haziran 2026 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş eğilimini sürdürürken, yatırımcıların odağı hem Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere hem de küresel ekonomide artan enflasyon baskılarına çevrildi. ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflaması piyasalarda risk algısını artırırken, yükselen faiz artırımı endişeleri de değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve 14-22 ayar bilezik fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        1

        Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürerken altın fiyatları cuma gününe düşüşle başladı. Orta Doğu’da tırmanan gerilimler ve ABD-İran hattında diplomatik umutların zayıflaması piyasaları yeniden hareketlendirirken, yüksek enflasyon ve faiz artırımı beklentileri altın üzerinde baskı yarattı. Yatırımcılar ise gram altın, çeyrek altın, tam altın ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri yakından izliyor. İşte canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.578,6540

        6.579,4690

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.439,56

        4.440,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.525,6400

        10.757,3300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.103,7700

        42.900,4600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        42.806,00

        43.148,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.983,30

        21.512,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.098,16

        42.892,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.911,25

        45.026,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.596,02

        4.800,71

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.988,07

        6.265,94

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        106.637,00

        107.904,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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