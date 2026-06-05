Altın fiyatları son dakika canlı takip: 5 Haziran 2026 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş eğilimini sürdürürken, yatırımcıların odağı hem Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere hem de küresel ekonomide artan enflasyon baskılarına çevrildi. ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflaması piyasalarda risk algısını artırırken, yükselen faiz artırımı endişeleri de değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve 14-22 ayar bilezik fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürerken altın fiyatları cuma gününe düşüşle başladı. Orta Doğu’da tırmanan gerilimler ve ABD-İran hattında diplomatik umutların zayıflaması piyasaları yeniden hareketlendirirken, yüksek enflasyon ve faiz artırımı beklentileri altın üzerinde baskı yarattı. Yatırımcılar ise gram altın, çeyrek altın, tam altın ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri yakından izliyor. İşte canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.578,6540
6.579,4690
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.439,56
4.440,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.525,6400
10.757,3300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.103,7700
42.900,4600
TAM ALTIN FİYATI
42.806,00
43.148,00
YARIM ALTIN FİYATI
20.983,30
21.512,04
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.098,16
42.892,52
ATA ALTIN FİYATI
43.911,25
45.026,58
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.596,02
4.800,71
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.988,07
6.265,94
GREMSE ALTIN FİYATI
106.637,00
107.904,00