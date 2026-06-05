Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürerken altın fiyatları cuma gününe düşüşle başladı. Orta Doğu’da tırmanan gerilimler ve ABD-İran hattında diplomatik umutların zayıflaması piyasaları yeniden hareketlendirirken, yüksek enflasyon ve faiz artırımı beklentileri altın üzerinde baskı yarattı. Yatırımcılar ise gram altın, çeyrek altın, tam altın ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri yakından izliyor. İşte canlı altın fiyatları...