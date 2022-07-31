Altın fiyatları, Fed faiz kararı ve ABD ekonomisinde gözlemlenen yavaşlamayla birlikte Mart ayından bu yana haftalık en büyük yükselişini yaşadı. Geçtiğimiz günlerde altının ons değerindeki yüzde 0,98 artışla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları kritik eşiği geçerek 1000 TL'nin üzerini test etmişti. Hafta sonunun gelişiyle birlikte altın piyasalarının gidişatı yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 31 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ