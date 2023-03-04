Altın fiyatları yükseliş ivmesinde... Altın fiyatlarında son gelişmeler ekonomi takipçileri ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ons altın ve döviz kurundan etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yükseliş ivmesi kaydediyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte 4 Mart Cumartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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