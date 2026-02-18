Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: 19 Şubat 2026 bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL'ye geriledi?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 911 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 995 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 2 azalışla 4 bin 950 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 19 Şubat 2026 Perşembe güncel altın alış satış tablosu
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.978,9480
Satış: 6.979,7920
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.949,07
Satış: 4.950,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.152,9100
Satış: 11.398,3600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.618,6400
Satış: 45.460,5600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.182,00
Satış: 47.609,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.215,45
Satış: 22.775,75
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.570,18
Satış: Satış: 45.412,20
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.988,84
Satış: 49.252,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.972,89
Satış: 5.241,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.599,92
Satış: 6.910,31