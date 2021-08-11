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Altının ons fiyatında geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından bu hafta daha yatay bir seyir izleniyor.

Altının ons fiyatı bu sabaha karşı Asya ağırlıklı işlemlerde 1.724 dolara kadar geriledi. Ancak sonra 1.739 dolara geri çıktı.

Altındaki günlük yükseliş yüzde 0.4 oldu. Altın fiyatlarının seyrinde bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi etkili olacak.

GRAM ALTINDA DALGALANMA

Gram altında ise dolardaki düşüş nedeniyle daha hareketli günler yaşanıyor. Gram altın dün 473 liraya kadar gerilemişti. Bugün de 471 lirayı gördü ancak ardından yeniden 478 liraya yükseldi.