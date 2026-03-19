        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 19 Mart 2026 canlı altın kuru!

        Altın fiyatları 19 Mart 2026 Perşembe günü, bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledikten sonra toparlanma sinyali verdi. Zayıflayan doların desteğiyle yükseliş görülse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşu ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi kazançları sınırladı. Spot altın, gün içinde 6 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından ons başına 4 bin 858 dolara yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 19 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 19.03.2026 - 08:02 Güncelleme:
        Altın fiyatları 19 Mart 2026 Perşembe günü için araştırılıyor. Sarı metal, bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledikten sonra toparlanma sinyali verdi. Doların değer kaybetmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirerek fiyatlara destek sağladı. Ancak Fed’in şahin duruşu ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi kazançları sınırladı. Ons altın, gün içinde 6 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 4 bin 858 dolara yükseldi. İşte 19 Mart 2026 canlı altın fiyatları takip ekranı…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.910,7350

        Satış: 6.911,5610

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.857,13

        Satış: 4.858,44

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.057,1800

        Satış: 11.300,4000

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.222,9600

        Satış: 45.057,3400

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 46.224,00

        Satış: 46.996,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.049,01

        Satış: 22.604,90

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.236,26

        Satış: 45.071,53

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.295,43

        Satış: 48.524,23

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.892,56

        Satış: 5.172,64

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.469,55

        Satış: 6.809,02

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 115.208,00

        Satış: 117.222,00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        G.Saray'dan Devler Ligi'ne acı veda!
        Galatasaray'da Lang'ın talihsiz anı: Parmağı koptu!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        OECD’den ücret uyarısı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Laricani suikastının perde arkası
        Restoranda dehşet anları
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Manisa'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Fed faiz kararını açıkladı
