Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş! İşte 19 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 19 Mart 2026 Perşembe günü, bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledikten sonra toparlanma sinyali verdi. Zayıflayan doların desteğiyle yükseliş görülse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşu ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi kazançları sınırladı. Spot altın, gün içinde 6 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından ons başına 4 bin 858 dolara yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 19 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 19 Mart 2026 Perşembe günü için araştırılıyor. Sarı metal, bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledikten sonra toparlanma sinyali verdi. Doların değer kaybetmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ucuz hale getirerek fiyatlara destek sağladı. Ancak Fed’in şahin duruşu ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi kazançları sınırladı. Ons altın, gün içinde 6 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 4 bin 858 dolara yükseldi. İşte 19 Mart 2026 canlı altın fiyatları takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.910,7350
Satış: 6.911,5610
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.857,13
Satış: 4.858,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.057,1800
Satış: 11.300,4000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.222,9600
Satış: 45.057,3400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.224,00
Satış: 46.996,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.049,01
Satış: 22.604,90
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.236,26
Satış: 45.071,53
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.295,43
Satış: 48.524,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.892,56
Satış: 5.172,64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.469,55
Satış: 6.809,02
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 115.208,00
Satış: 117.222,00