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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 3 Nisan 2025 güncel altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni rekor!

        ABD'nin tarifeleri açıklamasıyla birlikte altın güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Trump tarifeleri sonrasında altının onsu 3 bin 160 doların üzerini görerek rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altında yüzde 20'lik artış görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 08:33 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:33
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        Altın fiyatlarında yeni rekor!
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        Trump tarifeleri sonrasında altında yeni rekor görüldü.

        Altının onsu tarife haberlerinin ardından 3 bin 167 dolarla yeni rekor seviyesine geldi. Yılbaşından bu yana altında prim yüzde 20'ye ulaştı. Gram altın 3.830 TL, çeyrek altın 6.128 TL'den işlem görürken Cumhuriyet altını 24.495 TL'den satılıyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, ithal edilen neredeyse tüm ürünlerden yüzde 10 ek gümrük vergisi alınacağını açıklarken, buna ek olarak rakip ve müttefik pek çok ülkeye de ek gümrük vergileri getirdi.

        Avrupa Birliği (AB) ve Çin artan gümrük vergilerine karşılık vereceklerini belirtti.

        Yükselen gümrük vergileri ile enflasyonun hızlı artış kaydedeceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağı düşünülürken, ülkelerin birbirlerine vereceği karşılıklar nedeniyle ticaret savaşının kızışacağından endişe ediliyor.

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