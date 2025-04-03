Trump tarifeleri sonrasında altında yeni rekor görüldü.

Altının onsu tarife haberlerinin ardından 3 bin 167 dolarla yeni rekor seviyesine geldi. Yılbaşından bu yana altında prim yüzde 20'ye ulaştı. Gram altın 3.830 TL, çeyrek altın 6.128 TL'den işlem görürken Cumhuriyet altını 24.495 TL'den satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal edilen neredeyse tüm ürünlerden yüzde 10 ek gümrük vergisi alınacağını açıklarken, buna ek olarak rakip ve müttefik pek çok ülkeye de ek gümrük vergileri getirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin artan gümrük vergilerine karşılık vereceklerini belirtti.

Yükselen gümrük vergileri ile enflasyonun hızlı artış kaydedeceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağı düşünülürken, ülkelerin birbirlerine vereceği karşılıklar nedeniyle ticaret savaşının kızışacağından endişe ediliyor.