ALTIN FİYATLARI 6 Haziran Salı gününe yükselişle başladı. Gram altın bin 350 liranın, çeyrek altın ise 2 bin 200 liranın üzerini gördü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel 6 Haziran son dakika çeyrek ve gram altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...

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