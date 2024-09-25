Altın Koza Film Festivali'nde Nilüfer konserine büyük ilgi

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, gala gecesiyle başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin onursal başkanı Zeydan Karalar, jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, oyuncular; Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, yönetmen Şerif Gören ve sinema dünyasının çok sayıda ünlü ismi katıldığı gecede sahneye Nilüfer çıktı.

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Festivalde sahne aldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nilüfer; "Türkiye'nin en önemli festivallerinden birinde bu heyecana sizlerle beraber ortak olduğum için ben de çok heyecanlıyım. Bu özel gecede sizlerle şarkılarımı söylediğim, bana eşlik ettiğiniz için çok mutluyum. Bugün bizi bir araya getiren sanat, müzik ve sinema iyi ki var." dedi.