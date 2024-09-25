Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Altın Koza Film Festivali'nde Nilüfer konserine büyük ilgi

        Altın Koza Film Festivali'nde Nilüfer konserine büyük ilgi

        31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl binlerce sanatseverin katılımıyla kapılarını açtı. Festivalin gala gecesine özel verilen konserde Nilüfer sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 09:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nilüfer konserine büyük ilgi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, gala gecesiyle başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin onursal başkanı Zeydan Karalar, jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, oyuncular; Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, yönetmen Şerif Gören ve sinema dünyasının çok sayıda ünlü ismi katıldığı gecede sahneye Nilüfer çıktı.

        Bir buçuk saat sahnede kalan Nilüfer, unutulmaz parçalarıyla festival coşkusunu ikiye katlarken, binlerce kişi hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik etti.

        REKLAM

        Festivalde sahne aldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nilüfer; "Türkiye'nin en önemli festivallerinden birinde bu heyecana sizlerle beraber ortak olduğum için ben de çok heyecanlıyım. Bu özel gecede sizlerle şarkılarımı söylediğim, bana eşlik ettiğiniz için çok mutluyum. Bugün bizi bir araya getiren sanat, müzik ve sinema iyi ki var." dedi.

        Konser sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar, Nilüfer'e çiçek takdim ederek bu özel geceye olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da feci olay! Doğum gününde cinayet!
        Adana'da feci olay! Doğum gününde cinayet!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?