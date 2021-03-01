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Altın Küre Ödülleri 2021 sahipleri! Altın Küre Ödülleri kazananları tam liste

Her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl koronavirüs sebebiyle online bağlantı üzerinden ödüller sahiplerine verildi. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi...

Altın Küre Ödülleri 2021 sahipleri! Altın Küre Ödülleri kazananları tam liste

Altın Küre Ödülleri 2021 sahiplerini buldu. Kazananlar, New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklandı. Nomadland, Crown ve Norat ödül törenine damgasını vurdu. İşte Altın Küre kazananları tam listesi haberimizde...

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ 2021 KAZANANLARI KİMLER?

Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.

THE CROWN FARK ATTI

Dizi kategorisinin açık ara kazananı ise İngiltere Kraliyet Ailesi'ni konu alan The Crown oldu… Dizi, drama dalında En İyi Dizi Ödülü'nün sahibi oldu. Prenses Diana’yı canlandıran Emma Corrin ve Prenses Charles’ı canlandıran Josh O’Connor da geceden ödülle ayrıldı.

JANE FONDA'YA BAŞARI ÖDÜLÜ

Ünlü aktris Jane Fonda 60 yılı aşkın bir süredir sinema ve dizi kariyerinde yer aldığı ve sosyal meselelerde öne çıkarak cesaret gösterdiği için Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.

78. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANAN FİLMLER

- Drama Dalında En İyi Film: Nomadland

- En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)

- Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Borat Subsequent Moviefilm

- En İyi Yabancı Film: Minari

- En İyi Animasyon Filmi: Soul

- En İyi Senaryo: Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

- En İyi Film Müziği: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

- Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

- Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

- Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rosamund Pike (I Care A Lot)

- Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

78. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANAN DİZİLER

- Drama Dalında En İyi TV Dizisi: The Crown

- En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi: The Queen's Gambit

- Müzikal veya Komedi Dalında En İyi TV Dizisi: Schitt’s Creek

- Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Emma Corrin, The Crown

- Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Josh O'Connor, The Crown

- Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

- Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

- Müzikal veya Komedi Dalı'nda En İyi Kadın Oyuncu: Catherine O'Hara, Schitt's Creek

- Müzikal veya Komedi Dalı'nda En İyi Erkek Oyuncu: Jason Sudeikis, Ted Lasso

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