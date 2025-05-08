Altın Küre Ödülleri'ne yeni kategori eklendi

Altın Küre Ödülleri'ne yeni bir kategorinin dahil edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Altın Küre Ödülleri'ne Yılın En İyi Podcast'i kategorisi eklenecek. Bu kategori, 11 Ocak 2026 tarihinde yapılacak törende ilk kez verilecek.

Yeni kategorinin 'podcast dünyasındaki olağanüstü ve çeşitli yetenekleri' onurlandıracağı belirtildi.

Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, "Eğlence dünyası değişmeye devam ederken, biz de anlatının yeni biçimlerini tanımaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi. Hoehne, "Köklü kategorilerimize sahip çıkarken, yeni seslere ve formatlara da yer açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Açıklamaya göre, yalnızca ilk 25'e giren podcast'ler bu ödül için değerlendirmeye alınabilecek ve kategoride toplam altı aday yer alacak.

Altın Küre temsilcileri, CNN'e yaptıkları açıklamada; anlatı, video, röportaj ve haber tabanlı podcast'lerin ödüle aday olabileceğini doğruladı.