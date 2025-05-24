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        Cannes'da Altın Palmiye Ödülü İranlı yönetmenin oldu

        78. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü "Un Simple Accident" filmiyle İranlı yönetmen Jafar Panahi kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:54 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:56
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        Altın Palmiye İranlı yönetmenin
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        Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü "Un Simple Accident" filmiyle İranlı yönetmen Jafar Panahi kazandı.

        Jüri başkanlığını bu yıl Fransız oyuncu Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

        İranlı yönetmen Panahi, "Un Simple Accident" başlıklı filmi bu yılki Altın Palmiye Ödülü'nü aldı.

        Bu yıl festivalde yarışan 22 yapıt arasında seçilen film, 10 Eylül'de Fransa'da gösterime girecek.

        En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi, "L'Agent Secret" filmiyle Brezilyalı Kleber Mendonça Filho oldu.

        Jüri Ödülü'nü, "Sirat" filmiyle İspanyol yönetmen Olivier Laxe ve "Sound of Falling" filmiyle Alman yönetmen Mascha Schilinski aldı.

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        Festivalde, Jüri Özel Ödülü ise "Resurrection" filmiyle Çinli yönetmen Bi Gan'a gitti.

        Festivalde, Norveçli yönetmen Joachim Trier, "Valeur Sentimentale" filmiyle Büyük Ödül'e layık görülürken, En İyi Senaryo Ödülü "Jeunes Meres" filminin senaryosunu kaleme alan Luc ve Jean-Pierre Dardenne'ye verildi.

        "L'Agent Secret" filminde oynayan Brezilyalı Wagner Moura, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne, "La Petite Derniere" filminde oynayan Fransız Nadia Melliti de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

        Altın Kamera Ödülü'nü "The President's Cake" adlı filmin Iraklı yönetmeni Hasan Hadi alırken Kısa Metraj Ödülü, "I'm Glad You're Dead Now" isimli filmin sahibi Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'a verildi.

        Filistinli yönetmen Barhom, ödülü alırken Fransa'nın sanatçılar için muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "20 yıl sonra Gazze Şeridi'ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım." dedi.

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        Yönetmen Laxe de ödülünü alırken yaptığı konuşmada, işgal altındaki Doğu Kudüs ziyareti sırasında tanıştığı bir Filistinli taksicinin kendisine Kur'an-ı Kerim'deki "Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık." ayetini söylediğini belirtti. Laxe, "Yaşasın farklılıklar, yaşasın kültürler ve yaşasın Cannes Festivali." ifadesini kullandı

        Elektrik kesintisi gölgesinde geçen son festival günü

        78. Cannes Film Festivali'nin kapanış gününde Cannes ve çevresindeki kentlerde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

        Bölgede yaklaşık 160 bin hanede elektriksiz kalırken, festivalde "Sirat" isimli filmin gösterimi yarıda kalmıştı.

        Son günü elektrik kesintisinin gölgesinde geçen festivalin ödül töreninde, bu konuda sorun yaşanmadı.

        "Cannes'da Gazze'deki dehşet susturulmamalı"

        Festival başlamadan bir gün önce, Fransız Liberation gazetesinde 12 Mayıs'ta yayımlanan "(Film Festivali) Cannes'da Gazze'deki dehşet susturulmamalı" başlıklı bildiriye sinema dünyasından yüzlerce kişi destek verdi.

        Jüri Başkanı Fransız oyuncu Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde 13 Mayıs'ta İsrail ordusunun Gazze'de 16 Nisan'da öldürdüğü Filistinli Fatma Hasune'yi anarak, "Ölümünden bir gün önce rol aldığı filmin burada, Cannes'a seçildiğini öğrenmişti. Fatma bu akşam bizimle olmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

        Festivalde, Hasune'nin başrolünde olduğu "Put your soul on your hand and walk" (Ruhunu avucunun içine al ve yürü) başlıklı belgeselin gösterimi 15 Mayıs'ta yapılmıştı.

        WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange, kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için 20 Mayıs'ta geldiği festivale, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katılmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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