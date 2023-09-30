Altın Portakal neden iptal oldu, ne oldu?
Altın Portakal Film Festivali hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi üzülerek bildiriyorum" açıklaması ile Türk sinemasına önemli hizmetlerde bulunan Antalya Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. İşte konuyla ilgili merak edilenler...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından son günlerde gündemde olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı. Bu gelişme kapsamında; "Altın Portakal neden iptal oldu, ne oldu? Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal mi edildi?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...
ALTIN PORTAKAL İPTAL EDİLDİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.
MUHİTTİN BÖCEK AÇIKLADI
Aynı zamanda Altın Portakal Film Festivali'nin başkanı olan Muhittin Böcek, paylaştığı videoda, son tartışmaların ardından, 7- 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.
Başkan Böcek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşerilerim; Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya´mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7- 14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali´mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum."
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEĞİNİ ÇEKTİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Belgesel Yarışması'nda yer alacağı açıklanan 'Kanun Hükmü'nün sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olması nedeniyle tepki göstermişti. Bakanlık bu konuda şu açıklamayı yapmıştı: Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.
ARKA ARKAYA İSTİFALAR GELDİ
Gece saatlerinde Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ile festival komitesi istifa etti. Öğlen saatlerinde ise 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ istifa etti