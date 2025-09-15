Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta gözler Fed’in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarına çevrildi. İşte 16 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!