Altın fiyatları yükselişte! 16 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 16 Eylül 2025 Salı günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta alacağı para politikası kararlarına odaklandığı süreçte yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.859,1710
Satış: 4.859,6880
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.638,96
Satış: 3.639,64
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.775,0000
Satış: 7.945,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.101,8800
Satış: 31.688,2400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.042,00
Satış: 32.248,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.498,28
Satış: 15.888,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.093,73
Satış: 31.680,03
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.584,98
Satış: 33.405,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.700,55
Satış: 3.717,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.483,80
Satış: 4.718,54
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.801,00
Satış: 80.498,00