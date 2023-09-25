Altın yükselişini sürdürüyor! Son dakika 25 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları tablosu
Altın fiyatları alış satış tablosu çeyrek ve gram altın fiyatlarının yeni güne yükselişle başlamasının ardından ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL... Altın fiyatları 25 Eylül Pazartesi yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 685 lira, çeyrek altın ise 2 bin 750 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 25 Eylül alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.684,74
1.685,03
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.921,71
1.921,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.695,19
2.754,60
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.782,29
10.986,40
YARIM ALTIN FİYATI
5.373,53
5.509,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.782,29
10.986,40
ATA ALTIN FİYATI
11.324,12
11.606,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
950,05
1.128,75
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.558,09
1.647,17