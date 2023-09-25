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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN YÜKSELİŞTE| Son dakika 25 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları tablosu - CANLI - Merak Edilenler Haberleri

        Altın yükselişini sürdürüyor! Son dakika 25 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları tablosu

        Altın fiyatları alış satış tablosu çeyrek ve gram altın fiyatlarının yeni güne yükselişle başlamasının ardından ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:18
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        1

        ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL... Altın fiyatları 25 Eylül Pazartesi yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 685 lira, çeyrek altın ise 2 bin 750 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 25 Eylül alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.684,74

        1.685,03

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.921,71

        1.921,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.695,19

        2.754,60

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.782,29

        10.986,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.373,53

        5.509,20

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.782,29

        10.986,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.324,12

        11.606,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        950,05

        1.128,75

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.558,09

        1.647,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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