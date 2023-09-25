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ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL... Altın fiyatları 25 Eylül Pazartesi yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 685 lira, çeyrek altın ise 2 bin 750 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 25 Eylül alış satış tablosu...