ALTIN FİYATLARI 14 Mart Salı gününe zirvedeki seyirle başladı! Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 14 Mart Salı yani bugün öğle saatlerinde yatay yönlü seyrini koruyor. Gram altın bin 160 liranın, çeyrek altın bin 890 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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