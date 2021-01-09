Altına faiz şoku

Altın fiyatları sert düştü. Haftaya 1950 dolardan başlayan ons altın, cuma günü gelen ABD işsizlik verilerinin ardından yüzde 3'ün üzerinde bir kayıpla 50 günlük hareketli ortalamanın altına inerek 1850 doların altında işlem gördü. ABD'de tarım dışı istihdamın cuma günü 70 bin artmasının beklenirken 140 bin azalma kaydedilmişti.

Altın fiyatlarının neden düştüğüyle ilgili analistler ABD'de yükselen 10 yıllık tahvil faizlerine de dikkat çekerken 200 günlük hareketli ortalama olan 1800 doların üzerinde destek bulamadığı takdirde düşüşün kısa vadede daha da hızlanabileceğini belirtiyor.

ABD'de senatonun Demokratlara geçmesiyle güçlü bir teşvik paketi beklenirken piyasada tahvil faizlerinin yükselmeye devam edeceği görüşü değerli metallerin genelinde satıcılı seyre neden oldu. Mali genişlemeden kaynaklanabilecek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı koruma kalkanı olarak görülen altındaki pozisyonların, tahvildeki yükselen getiriyle faizsiz altın bulundurmanın fırsat maliyetini artırması nedeniyle değiştiği belirtiliyor.

Ons altın fiyatındaki düşüş ve dolardaki gerilemeyle birlikte gram altın fiyatı 440 TL seviyesinin aşağısına çekildi, çeyrek altın fiyatı ise 700 TL'de.

Çarşamba günü 28 doları test eden gümüş yüzde 9 aşağı yönlü hareketle 25.4 dolara indi. Gram gümüş fiyatı ise 6.02 TL'den işlem görüyor.