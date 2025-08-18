Altınköy Açık Hava Müzesi'nde doğan geyik yavrusu Benek ziyaretçilerin ilgi odağı

Yılmaz, çocukların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, "Geyiğimizin güzel de bir ismi oldu. Çok fazla benekleri olduğu için ziyarete gelen çocuklarımız 'Benek' diye seviyorlardı. Bizler de bu ismi verdik" diye konuştu.