AA

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, kulüp yöneticileri ile genç sporcular katıldı.

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin ilk kulübü olma onuru, bizlere farklı bir sorumluluk yüklüyor." dedi.

Kulüp olarak cumhuriyet gibi geleceğe ışık tutmak ve çağın önünde olmaları gerektiğini kaydeden Orhunbilge, şöyle konuştu:

"Onun gibi güçlü, sağlam karakterli ve ilelebet payidar olmalıyız ve hepsinden önemlisi gençlerimizin omuzlarında yükselmeliyiz. Altınordu'muz, 97 yıllık geçmişinde temsil ettiği değerlerle örnek bir futbol kulübü olduğunu ispatladı. Asil ve onurlu bir geçmişten güvenli bir geleceğe adım adım yürüyor ve yıllar geçtikçe toprağa daha fazla kök salarak güçleniyoruz. Kulübümüzün 97. yılını kutlarken kurucularımıza, bizi bugünlere taşıyan onurlu insanlara, emeği geçen herkese minnettar olduğumuzu belirtmek isterim."

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu da 2012'de armalarını emanet ettikleri kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ederek, "Her geçen gün bu camiayı daha ileriye taşıyor ve taşıyacak. Altınordu'ya gönül veren herkesin bu kulüp için çok şey yaptığını görüyor ve bundan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Törene katılanlar 1970 yılında Kordonboyu’nda denize uçan bir minibüsün içinden üç kişiyi çıkarırken hayatını kaybeden Altınordulu basketbolcu Erdoğan Çengel'in anısına denize karanfil bıraktı.