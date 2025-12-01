Altun Gıda, global entegre gıda şirketi olmayı hedefliyor

Üretiminin önemli bölümünü ihraç eden Altun Gıda, yapay zeka temelli teknoloji ve jeotermal sera yatırımlarıyla 2025’te üretim kapasitesini ve verimliliğini artırdı. Yılın ilk 10 ayında ihracatını döviz bazında yüzde 33 büyüten şirket, 2025’i döviz bazında yüzde 50 artışla kapatmayı hedefliyor. Gelecek planları arasında üretimde Mısır ve Güney Afrika opsiyonlarını değerlendiren Altun Gıda’nın ajandasında uluslararası entegre bir gıda şirketi olmak var.

Dünya yaş meyve sebze üretiminde üçüncü sırada yer alan Türkiye, güçlü üretim kapasitesi, yüksek kalite standartları, kontrollü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ihracat potansiyelini artırıyor. 2025’in ilk 10 ayında 2,6 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiren Türkiye’nin bu başarısında katkısı bulunanlardan Altun Gıda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre sektörde en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında ilk 5’te yer alıyor.

TEKNOLOJİ YATIRIMI YAPIYOR

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun, son iki yılın şirket için bir dönüşüm dönemi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hatay Dörtyol’daki robotik paketleme hattı yatırımımızla, üretim süresini üç günden bire indirirken, kapasitemizi 10 kata yakın artırarak 918 bin tona çıkardık. Yaptığımız stratejik yatırımlar ve bütüncül operasyonel iyileştirmelerin etkisiyle ihracat hacmimizi ilk 10 ayda döviz bazında yüzde 33 oranında artırdık. Yıl sonunda ise bu artışı döviz bazında yüzde 50 seviyesine taşımayı hedefliyoruz.”

1981’de kurulan ve Avrupa’ya yönelik ihracat odaklı bir aile şirketi olarak büyümesini sürdüren Altun Gıda, üretiminin yüzde 99’unu ihraç ediyor. Hatay ve Adana’daki 3,4 milyon metrekarelik bahçelerindeki üretim gücüne bu yıl yaptığı satın almayla Afyonkarahisar’da 40 bin metrekarelik jeotermal serasını ekledi. Narenciye ve domatesi AB standartlarında üreten, yaş meyve sebzede birçok ürünün ihracatını yapan şirket global bir gıda oyuncusu olarak konumlanıyor. “Yapay zekâ destekli sınıflandırma sistemimiz, neredeyse hatasız kalite yönetimi sağladı” ifadelerini kullanan Anıl Altun, “Yeni teknoloji yatırımımızla ürünlerin şeker oranını milisaniyede analiz ederek coğrafi uygunluğunu belirleyebiliyoruz. Bu sayede israfı önleyerek tedarikten, enerjiye zincirleme bir tasarruf sağlıyor.” dedi. İHRAÇ PAZARLARINA İSKANDİNAV ÜLKELERİNİ EKLEDİ Altun Gıda’nın Romanya’daki iştiraki Unifrutti, Avrupa Birliği ülkelerine tek noktadan ihracat yapmada şirketin operasyonuna verim kazandırıyor. Bu sayede hız ve zamanında teslimat avantajının güçlendiğini aktaran Anıl Altun, “Sırbistan, İsveç ve İskandinav ülkelerine Türkiye’den ihracata başladık. Afyonkarahisar’daki jeotermal seramızda uyguladığımız topraksız tarım teknolojileri ve ileri iklim otomasyonu, sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim vizyonumuzu somutlaştırdı. Altun Gıda’nın tüm tesislerinde güneş enerjisi kullanmasının yanı sıra yenilebilir enerji kaynakları ve akıllı tarım uygulamaları ile karbon ayak izimizi minimize etme yolunda önemli adımlar atıyoruz” açıklamasını yaptı.

KISA SÜREDE HALKA ARZ OLACAK Altun Gıda’nın halka arz süreci hakkında da bilgi veren Anıl Altun, şunları kaydetti: “2025’in bir diğer önemli gelişmesi, halka arz sürecimiz için attığımız ilk adım oldu. Bu süreç, şeffaflık, kurumsallaşma ve uluslararası standartlarda raporlama kültürümüzü güçlendirirken, Altun Gıda’nın marka bilinirliğini ve yatırım kapasitesini artıran stratejik bir zemin oluşturuyor. Halka arzla birlikte ihracatı artıracak şirket satın almaları ve üretime yönelik yeni yatırımları gündeme alacağız. Global entegre bir gıda şirketine dönüştürmeyi hedeflediğimiz Altun Gıda için gelecek planlarımız arasında Mısır ve Güney Afrika’da üretime başlamak veya Romanya’daki depolama tesisinde kapasite artışı gerçekleştirmek bulunuyor.” 2026 yılında küresel gıda sektörünü teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün, güçlü tedarik zinciri yönetiminin ve artan uluslararası rekabetin şekillendireceğini aktaran Anıl Altun, “Altun Gıda’nın verimlilik odaklı yatırımlarını sürdürerek üretimde teknoloji kullanımını artırmayı, pazar çeşitliliğini güçlendirmeyi ve ihracat kapasitemizi genişletmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji uygulamalarının üretim süreçlerine entegrasyonunu ve operasyonel verimliliğini artıran dijital çözümler, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanında sürdürülebilir büyüme modelimizi de güçlendirecek. 2026, Altun Gıda için teknoloji, sürdürülebilirlik ve küresel rekabette güçlenmenin yılı olacak” dedi.