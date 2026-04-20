Alvaro Arbeloa: Arda'nın yeteneğini, arzusunu ve fedakârlık yapma isteğini gördüm

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Deportivo Alaves'i konuk edecek olan Real Madrid'in teknik direktörü Alvaro Arbeloa, öğrencisi Arda Güler'in performansını değerlendirdi.

Arbeloa, Arda Güler'in takım için çok kıymetli olduğunu dile getirerek milli oyuncuya ilişkin övgü dolu yorumlarda bulundu.

ARDA GÜLER İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Genç çalıştırıcı, "Arda ile bu son üç ay gerçekten çok yoğun geçti. Birlikte pek çok şey yaşadığımız için aramızda güçlü bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Buraya ilk geldiğimde, Arda’nın büyük maçlarda ya da yüksek tempolu karşılaşmalarda oynayamayacağına dair çok fazla konuşma vardı. Ama Bayern Münih’e karşı oynanan eleme turlarındaki performansına ve Manchester City karşısındaki oyununa bakmak yeterli." diye konuştu.

"EKSİK KALAN YÖNLERİNDEN DERS ÇIKARDI"

Arbeloa'nın Arda Güler ile ilgili açıklamaları ise şöyle sona erdi:

"Benim açımdan, onunla çalışmaya başladığım ilk andan itibaren her zaman yeteneğini, arzusunu ve fedakârlık yapma isteğini gördüm. Bu, onun gibi bir oyuncunun gerçekten sahip olduğu önemli bir özellik. O, ne bağlılık ne de çalışma disiplini konusunda eksik bir oyuncu. Bu da tamamen onun kendi emeği. Çünkü süreç içinde yaptığımız hatalardan, iniş çıkışlardan, doğru yaptığı şeylerden ve eksik kalan yönlerinden ders çıkarmayı başardı."