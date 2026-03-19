Amadeus 200'üncü kez sahnelendi

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olarak 7 sezondur kapalı gişe sahnelenen Amadeus, 200’üncü temsilini gerçekleştirdi. Salieri rolünde Selçuk Yöntem, Mozart rolünde Tansu Biçer, Constanze Weber karakterinde ise Özlem Öçalmaz’ın sahne aldığı oyunun Atatürk Kültür Merkezi'ndeki temsilinin sonunda hem 200’üncü oyun hem de Altın Ayı kutlaması bir arada yapıldı.

76. Berlin Film Festivali'nde en büyük ödül olan Altın Ayı'yı (En İyi Film) kazanan Sarı Zarflar filminde başrol oynayan Tansu Biçer’in Berlin’deki başarısını başta Selçuk Yöntem olmak üzere rol arkadaşları tek tek kucaklayarak kutladı. 7 sezondur kapalı gişe sahnelenen ve yaklaşık 500 bin seyirciye ulaşan Amadeus ekibi birlikte bir başarıyı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadı.