'Amadeus Live in Concert' Harbiye Açıkhava'da

Milos Forman’ın 8 Oscar ödüllü başyapıtı Amadeus, film gösterimi ve canlı orkestra performansını bir araya getiren özel bir konser deneyimiyle İstanbul’a geliyor. Piu Entertainment organizasyonuyla, film dev ekranda gösterilirken Mozart’ın unutulmaz eserleri Şef Ernst Van Tiel yönetimindeki 55 kişilik orkestra ve 40 kişilik koro tarafından filmle eş zamanlı olarak canlı icra edilecek. Sinema ve müziğin bu güçlü buluşması 22 Haziran 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

Sinema tarihinin en önemli müzik filmlerinden biri olarak kabul edilen Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart’ın olağanüstü dehasını ve onunla aynı dönemde yaşayan besteci Antonio Salieri’nin kıskançlık ve hayranlık arasında gidip gelen dramatik hikâyesini sahneye taşıyor. Peter Shaffer’ın aynı adlı sahne oyunundan uyarlanan ve Milos Forman’ın yönetmenliğinde sinema tarihine geçen film, Mozart’ın müziğinin görkemiyle insan ruhunun en derin duygularını bir araya getiriyor.

Film boyunca Mozart’ın unutulmaz besteleri, İstanbul Film Orkestrası ve Sirene Korosu’nun canlı performansıyla sahnede yeniden hayat buluyor. Dev ekranda izlenen film ile sahnede canlı icra edilen müziklerin birleşimi, izleyicilere güçlü bir film ve konser deneyimini aynı anda sunuyor.

Orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek filmin tamamına, canlı orkestra ve koro performansı eşlik edecek. Ara dahil yaklaşık 3 saat sürecek... Konserin biletleri Biletinial, Bubilet ve Biletix’te satışa çıktı.