Seyahat teknolojisi alanında 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Amadeus, Türkiye'deki girişimlere yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Şirketin Orta ve Güney Avrupa'dan Sorumlu Online Ticari Satış Direktörü Eric Willems, Türkiye'de en az 7-8 startup'a yönelik yatırım ya da satın alma planladıklarını söyledi. Eric Willems, Türkiye'nin girişimcilik konusunda Avrupa'da İsrail'den sonra potansiyeli en yüksek ikinci ülke olduğunu belirterek, bu nedenle 2019'dan itibaren Türkiye'deki start up'ları büyütmek, finansal destek vermek ya da satın almak üzerine bir strateji oluşturduklarını söyledi.
'TÜRKİYE'DE BAŞARILI FİNTECH'LER VAR'
Willems, "Türkiye'de çok gelişmiş finansal teknoloji şirketleri var. Biz de bunun seyahat teknolojisi tarafındaki gelişimine öncülük edip desteklemek istiyoruz. Seyahat sektöründe kişiselleştirme çok önemli. İnsanlar kendilerini tanıyan ve onlara seçenek sunabilecek platformlarla daha çok ilgileniyor" dedi.
Türkiye'de 2013 yılında bir girişim satın aldıklarını ve bu şirket aracılığıyla yazılan sadakat programının şu anda dünyada
36 havayolu tarafından kullanıldığını belirten Willems, yeni girişim yatırımlarıyla birlikte Türkiye'den yazılım ihracatını
da artıracaklarını söyledi.
'İSTANBUL HAVALİMANI BÜYÜK POTANSİYEL VAAT EDİYOR'
Türkiye'de devam eden hızlı tren yatırımlarının yanı sıra yeni İstanbul Havalimanı'nın büyük bir potansiyel vaat ettiğini
belirten Amadeus Türkiye Ülke Müdürü Mahir Yanık da, 2019 yılından itibaren Türkiye'de toplantı ve konferans turizminde de
önemli bir artış beklediklerini vurguladı.
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