Amasra'nın Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? Amasra Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?

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Doğu’ya uzanan ticaret yollarının güvenliği için, olmazsa olmaz bir konumda bulunan Amasra hangi padişah tarafından fethedildi? İşte, Amasra’nın fethi ile alakalı tüm detaylar…

Amasra’nın Tarihçesi

M.Ö. XII. Yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahip olan Amasra’nın bilinen ilk adı Sesamos’tur. Hitit egemenliğinden bir süre sonra Fenikelilerin eline geçen şehir, tarihte ilk kez ekonomik bir kent olma hüviyetini kazanmıştır. Amasra; Fenikelilerden sonra bölgeyi ele geçiren Miletli denizciler tarafından, Batı Karadeniz’in önemli bir ticaret merkezi haline getirilmiştir.

M.Ö IV. Yüzyılda Pers yönetimine geçen şehir, prenses Amastris tarafından yönetilmiştir. Aynı zamanda kentin bugünkü ismi olan Amasra’nın da buradan geldiği tahmin edilmektedir. Pers hâkimiyetinden sonra, iki yüzyıl Pontus idaresinde kalan şehir; önce Roma İmparatorluğu’na, Roma’nın ikiye bölünmesinin ardından da Doğu Roma (Bizans) idaresine geçmiştir.

XIII. yüzyılda Cenevizlilerin kontrolüne giren Amasra, Osmanlı Devleti tarafından fethedildiği tarihe kadar Ceneviz yönetiminde kalmıştır.

Amasra’nın Fethi Kısaca Özeti

İstanbul’un fethinin ardından, Karadeniz kıyılarında Osmanlı hâkimiyetini gerçekleştirmek öncelikli hedeflerden biri haline gelmişti. 1460 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin diğer problemlerine yönelen Fatih Sultan Mehmed, aynı yıl Cenevizlilerin elindeki Amasra’yı kendi topraklarına katmak için bir harekât planlamıştı.

İstanbul’un fethinin ardından, Galata’nın kendilerinde kalmasını isteyen Cenevizlilere olumsuz bir cevap verilmesi de, Cenevizlilerin Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir tavır takınmasına neden olmuştu. 1460 yılında Cenevizlilerin bu tutumu da gerekçe gösterilerek Fatih Sultan Mehmed tarafından Cenevizlilere karşı savaş ilan edildi.

Amasra’ya yapacağı harekâtı gizli tutan Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı donanmasını Karadeniz’e sevk etti ve kendisi de ava çıktığı izlenimi yaratarak Üsküdar’a geçti. Karadan ordusuyla birlikte dağlık alanlardan geçen Fatih Sultan Mehmed, Amasra üzerine ilerledi. Kent, hem denizden donanma ile hem de karadan abluka altına alınmıştı.

Denizden ve karadan kuşatılan Cenevizliler başka bir çarelerinin kalmadığını düşünerek teslim olmaya karar verdiler ve Amasra, Osmanlı Devleti tarafından 1460 yılında fethedildi.

Amasra Fethi Sebepleri

1460 yılında, Fatih Sultan Mehmed tarafından gerçekleştirilen Amasra fethinin sebepleri şu şekildedir:

Amasra’nın Karadeniz’deki önemli bir liman kenti oluşu.

Osmanlı Devleti’nin, Karadeniz kıyılarında, Türk siyasi birliğini sağlama düşüncesi.

Anadolu üzerinden Doğu’ya uzanan ticaret yollarının kuzeyinin güvence altına alınmak istenmesi.

Amasra Fethi Sonuçları

Bölgesinin önemli bir ticaret üssü olan Amasra fethinin sonuçları şunlardır:

Amasra fethedildikten sonra Bolu Sancağı’na bağlanmıştır.

Teslim olan Cenevizliler İstanbul’a nakledilmişlerdir.

Kentin korunması için bölgeye muhafızlar nakledilmiştir.

Amasra açıklarında baş gösteren korsanlık faaliyetleri sona erdirilmiştir.

Amasra Fethi Önemi

Karadeniz’deki siyasi birliğin sağlanmasının yanı sıra; kentin, hem önemli bir askeri üs hem de ticari potansiyeli yüksek bir liman kenti olması, Amasra’nın fethinin önemini daha da arttırmaktadır. O tarihe kadar, Karadeniz’de liman kenti olarak sadece Samsun’a hâkim olan Osmanlı Devleti; Amasra’yı da kontrolü altına almıştır.

Tarih boyunca, sahip olduğu liman üzerinden çevresine; kereste, şimşir, kürk ve ton balığı ihraç eden Amasra; bu ticaret potansiyeliyle Osmanlı Devleti’ne büyük ekonomik artılar sağlamıştır.