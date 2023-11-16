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        Haberler Gündem Amasya'da devrilen otobüsteki 27 yolcu yaralandı

        Amasya'da devrilen otobüsteki 27 yolcu yaralandı

        Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Ankara'dan cenaze için ilçemize gelen yolcu otobüsü, yağışında etkisiyle devrilmiş. İçinde 33 yolcumuz vardı, şükrediyoruz içinde ağır bir yaralımız yok. Yaralılarımız hastanede tedavi altına alındılar, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:50 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:50
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        Yolcu otobüsü devrildi! 27 yaralı
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        E.E. yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Olay yerinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Ankara'dan cenaze için ilçemize gelen yolcu otobüsü, yağışında etkisiyle devrilmiş. İçinde 33 yolcumuz vardı, şükrediyoruz içinde ağır bir yaralımız yok. Yaralılarımız hastanede tedavi altına alındılar, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

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        #Amasya
        #hamamözü
        #haberler
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