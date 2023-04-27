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Hititlerden günümüze kadar birçok uygarlık ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Amasya Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Osmanlı Dönemi’nde birçok şehzadenin yetişme bölgesi olduğu için şehir “Şehzadeler Şehri” olarak da anılmakta. Amasya’da bu yüzden birçok şehzade tarafından yaptırılmış yapısı ve halk arasında şehzadelerin gün içinde yürüdükleri yerler sebebiyle “Şehzade Yolu” dedikleri bölümlerde bulunuyor. Kendine has güzelliklerini koruyarak günümüze getirmiş Amasya’da Gezilecek Yerler

Amasya Harşena Kalesi

Şehrin Merkez’inde yer alan kale bu yüzden Amasya’da Günübirlik Gezilecek Yerlerden biri olarak görülebilir. Yeşilırmak’ın 300 metre üstünde bulunan tarihi kale Pontus Krallığı Döneminde yaptırılmıştır. Yapıldığı dönemden Osmanlılara kadar savunma amaçlı kullanılan kale şehrin korunmaya elverişli Harşena Dağının üstünde yer almaktadır. Yemyeşil dağını çıkarak ulaşacağınız Harşena Kalesi’nden Amasya’nın kuşbakışı manzarasını izleyebilirsiniz.

Amasya Yalıboyu Evleri

Yeşilırmak Nehri kıyısına kurulmuş olan tarihi eski Türk evleridir. Genellikle bitiş ve ahşap olarak göreceğiniz bu evler Osmanlı mimarisinden de izler taşımakta. İki katlı ve bahçeli olan bu evlere “Amasya Evleri” de denmektedir. Nehrin karşı kıyısından bakıldığında arkasına dağları ve önüne Yeşilırmak’ın manzarasını almış olan bu evler Amasya gezinizde uğramanız gereken yerlerden biri. Yalıboyu evlerinin yanında günümüzde restore edilerek kullanılan Amasya Saat Kulesi de bulunmaktadır.

Ferhat ve Şirin Aşıklar Müzesi

Amasya’da Sevgiliyle Gezilecek Yerler arayanların ilk durak noktası olan Aşıklar Müzesi Türkiye’de tek olma özelliğini taşımakta. Bahçesinin açık hava müzesi olarak düzenlendiği yerin içi de birçok aşığa ve önemli kişiye ev sahipliği yapıyor. Amasya’nın kültürel değerlerini simgeleyen müzede Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Romeo ve Juliet gibi aşıkların yanı sıra ilahi aşkın temsilcileri Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi isimlere de yer veriliyor. 9 odadan oluşan müzenin her bölümünde farklı hikayelere değiniliyor.

Pontus Kralları Kaya Mezarları

Amasya’nın Helenitik Dönemden kalma taşa oyulma mezarları Harşena Dağı’nın eteklerinde yer almakta. Alt bölümünde Yalıboyu evlerinin bulunduğu üstünde Harşena Kalesi’nin yer aldığı bu bölge “Krallar Vadisi” olarak da anılmaktadır. Kalenin içindekilerle beraber toplam 21 anıt mezardan oluşan bu yerler ara ara hapis olarak da kullanılmıştır. Günümüze sadece bir kısmı ulaşmış olan yapılara kayalardan oyularak yapılmış merdivenlerle ulaşabilirsiniz.

Yedikuğular Kuş Cenneti

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan adını aldığı gibi birçok kuşa ev sahipliği yapan yer. Amasya’da Gezilecek Yerler Doğa için uygun olan bu yerde kuğu, pelikan, karabatak, ördek, kılkuyruk ve sakarcanın da içinde olduğu 100 çeşit kuş türüne rastlamanız mümkün. Doğal manzarasına da hayran kalacağınız bu yer Yedikır Barajı etrafında doğal sit alanıdır. Hem kuş fotoğrafçılığı meraklılarının hem de piknik yapmak isteyenlerin özellikle de Amasya’da İlkbaharda Gezilecek Yerler arayanların rotası için uygundur.

Şehzadeler Müzesi

Şehzadeler Şehri olarak tanınan Amasya’nın etnik ve kültürel değerlerini yansıtan bu müze merkez ilçesinde yer almaktadır. Yalıboyu Evlerinden birinde yer alan müzede yedi adet şehzadenin kendi dönemlerine ait kıyafetleriyle giydirilmiş balmumu heykelleri bulunuyor. Müzenin iç mimari tasarımı da döneminin şartlarını yansıtır şekilde düzenlenmiştir. Gittiğinizde ufak bir Osmanlı gezisinde hissedeceğiniz müzede çeşitli hat, tezhip ve ebru sanatlarıyla da karşılaşmanız mümkün.

Borabay Gölü

Amasya’nın Taşova ilçesindeki doğal krater gölü Amasya’da Yazın Gezilecek Yerler arasında en çok tercih edilen bölge. Ormanlarla çevrili gölün etrafında alabalık tutabileceğiniz, doğa yürüyüşleri ve piknik yapabileceğiniz alanlar bulunmakta. Gölün kıyısında uzanan tahta yollardan geçerek gölün tahta seyir terasında fotoğraf çekilebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında açan çiçekleri ve doğasıyla kamp tutkunlarının da favori mekanı olarak görülmekte.

Minyatür Amasya Müzesi

Amasya’ya geldiğinizde hava şartlarından gezme imkanı bulamıyorsanız gideceğiniz yerlerin başında Minyatür Amasya Müzesi geliyor. Amasya’da Kışın Gezilecek Yerlerden biri olan müze şehrin merkezinde yer alması sebebiyle de kolay ulaşılabilir bir konumda. 2010 yılında ziyarete açılan müzede Amasya’nın 1918 yılında çekilmiş fotoğrafı baz alınarak şehrin yapısı aktarılmıştır. Müzenin en hoş yanlarıysa yapıların kültürel değerler gözetilerek aktarılması ve bazı figürlerinin hareketli olarak yansıtılması olmuştur. Gündüz ve gece simülasyonları da bulunan müze 2300 yıldızıyla sizleri karşılayacak.

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