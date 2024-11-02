Amasya'da gölet ve sulama sistemi açılışı

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Suluova ilçesi Eğribük köyündeki 750 dekar tarım arazisini sulamak için yapılan gölet ve kapalı devre sulama sisteminin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Önder Bakan, açılış törende yaptığı konuşmada, köylerdeki tarım arazilerinin üretim ve ekonomiye kazandırılması, su ve toprak veriminin yükseltilmesi, dolayısıyla tarımsal kalkınmanın artırılması için baraj ve göletlerin hayati önem taşıdığını söyledi.

Bu doğrultuda su altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerine işaret eden Bakan, sürdürülebilir tarımın sağlanması amacıyla bu tür yatırımları çiftçilerin hizmetine sunmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.