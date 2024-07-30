Amasya'da yolcu otobüsünün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında (2)

Amasya'dayolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı Yadigar Öksüz, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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