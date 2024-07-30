Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yolcu otobüsünün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında (2)

        KURTARILAMADIAmasya'dayolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı Yadigar Öksüz, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yolcu otobüsünün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KURTARILAMADI

        Amasya'dayolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı Yadigar Öksüz, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı

        Benzer Haberler

        Amasya'da yolcu otobüsünün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında
        Amasya'da yolcu otobüsünün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında
        Amasya'da asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti
        Amasya Valisi Doruk, Suluova'da eğitim yatırımlarını inceledi
        Amasya Valisi Doruk, Suluova'da eğitim yatırımlarını inceledi
        Amasya'da imam camiyi sevdirmek için minik öğrencileriyle güreşiyor
        Amasya'da imam camiyi sevdirmek için minik öğrencileriyle güreşiyor
        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Eski olimpiyat şampiyonu Demir, Paris 2024'te madalya kazanan sporcuları ağ...
        Eski olimpiyat şampiyonu Demir, Paris 2024'te madalya kazanan sporcuları ağ...