Jandarmanın bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı

Taşova ilçesi Esençay köyünde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, arazide yaralı halde şahin buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şahini tedavisi için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.