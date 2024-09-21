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        Jandarmanın bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı

        AMASYA'nın Taşova ilçesinde jandarma tarafından arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:25
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        Jandarmanın bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı
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        AMASYA'nın Taşova ilçesinde jandarma tarafından arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

        Taşova ilçesi Esençay köyünde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, arazide yaralı halde şahin buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şahini tedavisi için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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