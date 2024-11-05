Amasya'da otomobil, ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
AMASYA'da otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AMASYA'da otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Gümüşhacıköy ilçesi Saray Mahallesi Çetmi köyü yolu Hallar Mezarlığı yakınında meydana geldi. B.K. yönetimindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ile Samet Tomak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile Emir Sefa Kindar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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