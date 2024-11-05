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        Amasya'da otomobil, ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        AMASYA'da otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:50
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        Amasya'da otomobil, ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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        AMASYA'da otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabaha karşı Gümüşhacıköy ilçesi Saray Mahallesi Çetmi köyü yolu Hallar Mezarlığı yakınında meydana geldi. B.K. yönetimindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ile Samet Tomak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile Emir Sefa Kindar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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