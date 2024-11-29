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        Depodan fore kazık hırsızlığına tutuklama

        AMASYA'nın Suluova ilçesinde depodan 2 milyon lira değerinde fore kazık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:55
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        Depodan fore kazık hırsızlığına tutuklama
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        AMASYA’nın Suluova ilçesinde depodan 2 milyon lira değerinde fore kazık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı. .

        Suluova ilçesinde özel bir şirketin deposundan 20 Ekim günü, inşaat malzemesi fore kazık demiri çalındı. Şüphelilerin yakalanması için Amasya İl Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel ekip kuruldu. Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, depodaki hırsızlıkla ilgili şüpheliler İ.B. (33), A.Ö. (35), İ.Ö. (38), V.C. (50) ve H.Ç’yi (56) düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden İ.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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