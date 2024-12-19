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        Minibüsünde 20 kaçak göçmen yakalanan sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı

        AMASYA'da 20 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün gözaltına alınan sürücüsü Sancar Demirel (45) ve yanındaki Ülkü Altuntaş (38) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:00
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        Minibüsünde 20 kaçak göçmen yakalanan sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı
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        AMASYA'da 20 kaçak göçmenin yakalandığı minibüsün gözaltına alınan sürücüsü Sancar Demirel (45) ve yanındaki Ülkü Altuntaş (38) tutuklandı.

        Iğdır’dan aldıkları 20 kaçak göçmeni 76 AS 763 plakalı minibüsle Sakarya’ya taşıyan Sancar Demirel kavşakta uygulama yapan trafik polislerini fark etti. Aracı durduran Sancar Demirel geri manevra yapıp kaçmaya çalıştı. Polis, müdahale edip, minibüsü durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, minibüste yaşları 18 ile 30 arasında değişen 20 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü Sancar Demirel ve yanında bulunan Ülkü Altuntaş da gözaltına alındı.

        Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen minibüs sürücüsü Demirel ve yanında bulunan Altuntaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bu arada, sürücünün polisi fark edince geri manevra yapıp kaçmaya çalıştığı anlar, mobese kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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