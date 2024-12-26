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        Yolcu otobüsünün yatak kısmında 9 kaçak göçmen yakalandı

        AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 metrekarelik yatak kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:55
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        Yolcu otobüsünün yatak kısmında 9 kaçak göçmen yakalandı
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        AMASYA’da polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 metrekarelik yatak kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ve yedek şoförü gözaltına alındı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Taşova Kavşağı’ndaki polis uygulama noktasında, Iğdır’dan yola çıkıp İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 4 metrekarelik şoför yatağı kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Havasızlıktan rahatsızlanan 1 göçmen polis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis kontrol noktasında İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç’ın da takip ettiği aramada, kaçak göçmenler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler, Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, otobüsün şoförü ve yedek şoför gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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