Yolcu otobüsünün yatak kısmında 9 kaçak göçmen yakalandı

Polis kontrol noktasında İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç’ın da takip ettiği aramada, kaçak göçmenler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler, Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, otobüsün şoförü ve yedek şoför gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Taşova Kavşağı’ndaki polis uygulama noktasında, Iğdır’dan yola çıkıp İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 4 metrekarelik şoför yatağı kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Havasızlıktan rahatsızlanan 1 göçmen polis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AMASYA’da polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 metrekarelik yatak kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ve yedek şoförü gözaltına alındı.

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