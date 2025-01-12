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        Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (2)

        CANSIZBEDENLERİNE ULAŞILDIAmasya'da su kuyusu açmak isteyen Sezgin Eser (34) ve Aytekin Er'in (56) toprak altından cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:32 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:35
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        Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (2)
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        CANSIZBEDENLERİNE ULAŞILDI

        Amasya’da su kuyusu açmak isteyen Sezgin Eser (34) ve Aytekin Er'in (56) toprak altından cansız bedenlerine ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, “Maalesef bu akşam Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızı toprak kayması münasebetiyle kaybettik. Kendi özel tarlalarında su kanalı bulma çalışması için başlattıkları bir kazı çalışmasında ekskavatör ile bir kanal açıyorlar. Sağlı sollu olarak bu alanda oluşan toprak yığınlarının kayması sonucu bir kayınbirader ve enişteleri rahmetli oldu. Ulaştık kendilerine. Hem köyümüze hem yakınlarına başsağlığı görüyoruz. İnşallah daha böyle kazalar olmasın” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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