Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (2)

CANSIZBEDENLERİNE ULAŞILDI

Amasya’da su kuyusu açmak isteyen Sezgin Eser (34) ve Aytekin Er'in (56) toprak altından cansız bedenlerine ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, “Maalesef bu akşam Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızı toprak kayması münasebetiyle kaybettik. Kendi özel tarlalarında su kanalı bulma çalışması için başlattıkları bir kazı çalışmasında ekskavatör ile bir kanal açıyorlar. Sağlı sollu olarak bu alanda oluşan toprak yığınlarının kayması sonucu bir kayınbirader ve enişteleri rahmetli oldu. Ulaştık kendilerine. Hem köyümüze hem yakınlarına başsağlığı görüyoruz. İnşallah daha böyle kazalar olmasın” dedi.