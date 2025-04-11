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        Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

        AMASYA'da direksiyon başında kalp krizi geçirip, kullandığı otomobille karşı yönden gelen otomobile çarpan Yakup Tepecik (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:30
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        Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
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        AMASYA’da direksiyon başında kalp krizi geçirip, kullandığı otomobille karşı yönden gelen otomobile çarpan Yakup Tepecik (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Pirinççi Mahallesi Mehmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Yakup Tepecik’in kontrolünü kaybettiği 05 EL 544 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Tepecik, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Tepecik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Evli ve 3 çocuk babası Tepecik’in 6 ay önce İl Özel İdaresinden emekli olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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