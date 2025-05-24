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        Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada

        AMASYA'dayavaşlayan hafif ticari araca, motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:45
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        Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada
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        AMASYA'dayavaşlayan hafif ticari araca, motosiklet çarptı. Telefonuna baktığı iddia edilen motosikletli yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidine gelmeden yavaşlayan Şahabettin Ö. idaresindeki 55 EA 263 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen ve telefonuna baktığı iddia edilen Mert Hüseyin Ş. yönetimindeki 05 ABV 436 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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