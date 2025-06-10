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        Otomobil, bariyere asılı kaldı: 1 yaralı

        AMASYA'daotomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:55
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        Otomobil, bariyere asılı kaldı: 1 yaralı
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        AMASYA'daotomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobil bariyere asılı kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Helvacı Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde meydana geldi. Nurhan A. yönetimindeki 06 EBS 763 plakalı otomobil, yolun kenarındaki bariyerlere çarpıp sürüklendi. Otomobil bariyere asılı kalırken, kazada araçta yolcu olarak bulunan Hasan A. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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