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        Hastane deposunda 'yılan' paniği

        AMASYA'da hastanenin deposunda görülen ve paniğe neden olan 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 22:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:40
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        Hastane deposunda 'yılan' paniği
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        AMASYA'da hastanenin deposunda görülen ve paniğe neden olan 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depo bölümünde görülen yılan panik yarattı. Yılanın, hastane çalışanları tarafından depo kısmında temizlik malzemelerinin bulunduğu alanda görülmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Depoya giren ekipler, temizlik bidonlarının arasında saklanan yılanı kısa sürede yakaladı.

        Yılan, özel ekipmanla alınarak yerleşim yerinden uzak bir bölgeye götürüldü ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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