Amasya'da müstakil ev yangında küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde Ovasaray köyündeki müstakil bir evde çıktı. Hamit Çıtır’a ait boş durumdaki tek katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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