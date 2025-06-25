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        Amasya'da müstakil ev yangında küle döndü

        AMASYA'nın Ovasaray köyünde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 22:17 Güncelleme: 25.06.2025 - 22:20
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        Amasya'da müstakil ev yangında küle döndü
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        AMASYA’nın Ovasaray köyünde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Ovasaray köyündeki müstakil bir evde çıktı. Hamit Çıtır’a ait boş durumdaki tek katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

        Yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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