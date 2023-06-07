Amasya'da aşırı yağış nedeniyle çöken ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir ahır çöktü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçede etkili olan sağanak sonrasında Ovabaşı köyünde Kemal Özdarendeli'ye ait ahır çöktü. İhbar üzerine köye Özel İdare, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışma sonucu ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan kurtarıldı, 2 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, aileyi ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu ve taleplerini dinledi.







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