Amasya'da akaryakıt istasyonunun deposunda meydana gelen patlama hasara neden oldu
Amasya'nın Merzifon ilçesinde akaryakıt istasyonunun deposunda meydana gelen patlama hasara yol açtı.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde akaryakıt istasyonunun deposunda meydana gelen patlama hasara yol açtı.
Kümbethatun Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun ardiye olarak kullanılan bölümünde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu iş yerinde hasar oluştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, patlamanın depoda bulunan talaş çuvallarının yanması sonucu oluşan yoğun dumanın sıkışmasından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.