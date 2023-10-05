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        Taşova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz, iman ve istikamet" temalı program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:31
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        Taşova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz, iman ve istikamet" temalı program düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl bir konuyu belirlediğini dile getirerek, "Bu yıl Başkanlığımız, 'Peygamberimiz, cami ve istikamet' konularını uygun gördü. Bu vesile ile bir araya gelmiş olduk. Hayırlara vesile olsun, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftamız kutlu olsun." dedi.

        Program, Doç. Dr. Hasan Yerkazan'ın, "Peygamberimiz, iman ve istikamet" konulu konferansından sonra yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

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