Amasya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yeşilırmak Mahallesi'nde bir kedinin uzun süredir ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Zabıta ekipleri, kedinin zarar görmemesi bez branda açtı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılan kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
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