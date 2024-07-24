Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da Gazze'de vefat edenler için dua edildi

        Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında vefat edenler için dua programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Gazze'de vefat edenler için dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında vefat edenler için dua programı düzenlendi.

        Sultan II. Bayezit Camisi önünde düzenlenen programda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto edildi.

        Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Aslan ve Amasya İHH Başkan Yardımcısı Fatih Akgül'ün eşliğinde vefat edenler için dualar yapıldı.

        Aslan, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında öfkelerini diri tutmaları gerektiğini söyledi.

        Boykotun sürdürülmesi gerektiğini belirten Aslan, "İçerisinde kunut duası yapılarak kılınacak namazın peygamberimiz tarafından Bi'rimaune şehitleri için özellikle sabah namazında yapıldığını, musibetler karşısında yapılan bu ibadeti bizler de Gazzeli kardeşlerimize dua, zalimlere beddua niyetiyle yaparak peygamberimizin sünnetini icra etmiş olduk. Rabbimizden niyetlerimizin makbul olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Kadıköy'e bekleriz
        Kadıköy'e bekleriz
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        38'lik rekortmen!
        38'lik rekortmen!
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi

        Benzer Haberler

        Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Amasya'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Amasya'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Taşova Kaymakamı Demirel görevine başladı
        Taşova Kaymakamı Demirel görevine başladı
        Amasya'da çıkan yangında 15 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
        Amasya'da çıkan yangında 15 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
        Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı...
        Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı...
        Eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Demir, Paris 2024'e gidecek sporculara baş...
        Eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Demir, Paris 2024'e gidecek sporculara baş...