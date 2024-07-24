Amasya'da Gazze'de vefat edenler için dua edildi

Boykotun sürdürülmesi gerektiğini belirten Aslan, "İçerisinde kunut duası yapılarak kılınacak namazın peygamberimiz tarafından Bi'rimaune şehitleri için özellikle sabah namazında yapıldığını, musibetler karşısında yapılan bu ibadeti bizler de Gazzeli kardeşlerimize dua, zalimlere beddua niyetiyle yaparak peygamberimizin sünnetini icra etmiş olduk. Rabbimizden niyetlerimizin makbul olmasını temenni ediyorum." dedi.

Aslan, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında öfkelerini diri tutmaları gerektiğini söyledi.

Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Aslan ve Amasya İHH Başkan Yardımcısı Fatih Akgül'ün eşliğinde vefat edenler için dualar yapıldı.

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