Amasya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı

Amasya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Yıldız köyü sakinlerinden Salih Karabıyık, yol kenarında yaralı halde bir balaban kuşu buldu.

Karabıyık, yaralı kuşu tedavisi için Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

İki ayağının da kırık olduğu tespit edilen kuşun tedavisine, ilk müdahalesinin ardından teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde devam edilecek.